Pistin Sultanları performanslarıyla göz doldurdu

Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayağı, 61 sporcunun katılımıyla İzmir Ülkü Yarış Pisti’nde gerçekleşti. 4 bine yakın sporseverin izlediği yarışlarda, kadın pilotlar performanslarıyla göz doldurdu.

İzmir Bornova'daki Ülkü Yarış Pisti'nde gerçekleşen Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayağı, heyecan dolu dakikalara sahne oldu. İzmir ve Ege illerinden piste akın eden sporseverler ve motor tutkunları 8 kategoride gerçekleşen yarışları ilgiyle izledi. Yarışlara 6'sı kadın 61 sporcu kayıt yaptırdı. Özellikle kadınlar kategorisinde yapılan yarışlarda heyecan doruktaydı. Pistin Sultanları, takımlarını başarıyla temsil etti. Çekişmeli geçen yarışlar sonucunda yarışlarda ilk üçe giren isimler belli oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından dereceye girenler açıklandıktan sonra madalya törenine geçildi.

Centilmence mücadele

İki gün süren yarışlar hakkında bilgi veren Ülkü Yarış Pisti Genel Müdürü Muhammed Ali Ülkü, cumartesi başlayan yarışların pazar akşamı son bulduğunu belirterek, “Tüm yarışlarımız centilmence ve spora yakışır bir şekilde geçti. Yarışları 4 bine yakın sporsever izledi. Hem sporcularımıza hem de izleyicilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra yarışacak tüm sporculara İzmir Ülkü Yarış Pisti olarak başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Pist Şampiyonası’nda sınıflarında ilk üçe giren isimlerde Furkan Eryılmaz, Ali Efe Yeğin, İbrahim Yıldız, Murat Düvenci, Altuğ İnan, Harun Akgün, Bahattin Sofuoğlu, Fazlı Erçelik, Kadir Erbay, Furkan Eryılmaz, İbrahim Yıldız, Tolga Dede, Altuğ İnan, Murat Düvenci, Canan Akkuş, Ali Efe Yeğin, Erhan Derman, Adil İnanlı, Harun Akgün, Halil Fıstık, Öner Önel, Samet Sönmez, Kerem Uçar, Volkan Yıldırım, Asrın Rodi Pak, Okan Karanlıki Fatih Şahin, Yağmur Yılmaz, Ayşe Aydoğan ve Funda Batay yer aldı.