Quaresma 12’den vurdu

Fenerbahçe maçında Aboubakar’ın kaydettiği golün pasını veren Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, bu sezon ligdeki 12. asistine imza attı. Q7, bu istatistikte krallık yarışında Galatasaraylı Wesley Sneijder’ı takibe devam etti.

Bu sezon Wesley Sneijder ile birlikte asist kralı olmak için yarışan Quaresma, takımına katkı vermeye devam ediyor. Fenerbahçe karşısında ilk yarının son anlarında sağdan müthiş bir bindirme yapan Portekizli oyuncu, Aboubakar'a ‘al da at' pası çıkardı. Kamerunlu futbolcu, bu ikramı geri çevirmezken bu pas Quaresma'nın bu sezon ligdeki 12. asisti olarak kayıtlara geçti.

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Siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncunun gol pası verdiği 10 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 1 de golü bulunan Quaresma, Avrupa ve kupa serüveninde ise takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.