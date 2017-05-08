Quaresma başladı Marcelo bitirdi

“Zafer esnasında uyguladığım taktikleri herkes görebilir ancak kimsenin göremediği, zafer yolunu açan stratejilerimde” demişti ünlü Çinli Sun Tzu “Savaş Sanatı” kitabında. Stratejileri belirleyen ise komutanlar ya da teknik adamlardır. Bir de yıldızlardır futbolda. Fenerbahçe uzun zamandır ilk kez bu kadar diri başladı Beşiktaş karşısında. Orta sahada adam adama savunma, sürpriz çıkışlarıyla Souza ve kanatta Lens'le Vodafone Arena'daydı. Buna rağmen Fener gol pozisyonu üretemedi. Advocaat'ın sağ bekte sol ayaklı Hasan Ali'yle başlaması da şaşkınlık yaratmıştı. İlerleyen dakikalarda görülen ise solda İsmail Köybaşı'nın çok kötü olmasaydı. Alper, Sow gibi isimler adamlarını tutmaktan fazla ileriye çıkamadı. Beşiktaş'ta ise Quaresma'nın sağ kanatta takımını taşıdığını izledik.

TALİSCA OYUNU GERDİ

Stratejiyi belirleyen yıldız oldu Q7. ‘Gol geliyorum' diyordu ve ilk yarının sonlarında hazırlanışı bakımından klasik bir kartal golü ve Quaresma farkı ortaya çıktı. İlk yarının akılda kalan notu da Talisca'nın Volkan'a yaptığı sinkaflı hareket oldu. Bu da maçın o andan itibaren gergin geçmesine neden oldu. Salih ve Ozan değişikliği Fenerbahçe'nin hücum felsefesini değiştirdi ikinci yarıda. Golü düşünmekten başka çaresi de yoktu Advocaat'ın. Yine de bal yapmayan arı misali gibiydi sarı lacivertliler, tehlike ise Babel ve Q7 ile geldi. Fener'i bu kez de defans kanatları durdurdu. Hasan Ali ve Ozan'la ileri çıkamadılar. 80'de Emenike'yle girdikleri pozisyon ilk ataktı dersek her şey anlaşılır. Ve son anlarda dokuz kişi kalan Fenerbahçe Marcelo ve Fabri hatasıyla oynamadan beraberliği kurtardı.