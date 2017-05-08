Şansal Büyüka’dan Galatasaray iddiası!

beINSPORTS'daki Maraton programının usta ismi Şansal Büyüka, Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrasında yaşananları açıkladı.

Yayıncı kuruluş beINSPORTS’un Maraton programında usta gazeteci Şansal Büyüka, çok önemli açıklamalar yaptı. Büyüka, Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Türk Telekom Arena’da yaşanan olayları özetledi. İşte Şansal Büyüka’nın açıklaması…

“3-1’lik yenilgi sonrası Igor Tudor soyunma odasına girerek, bugün için idman koyduğunu açıklıyor. Bunun üzerine 4 futbolcu, ‘Yarın bizim izin günümüz’ diyor. Bu direniş karşısında Tudor sinirleniyor ve futbol direktörü Cenk Ergün’e dönüyor. ‘Bu iş böyle yürümez’ diyen Tudor, Cenk Ergün’den Başkan Dursun Özbek’i aramasını istiyor.”

Bunun üzerine başkan aşağıya iniyor ve futbolculara karşı çok sert ifadeler kullanıyor. Ve bugün bu 4 oyuncu Galatasaray antrenmanında hazır bulunuyor. Yönetim şimdilik Igor Tudor’un yanında ancak burası Türkiye yarın ne olacağı belli olmaz.

Ayrıca sezon başında Sneijder’e kesilen para cezasının da tekrar yürürlüğe koyulacağı konuşuluyor. Sneijder’ın Ibıza’da yaptığı yatırımlar ve o işlere konsantre olması ile ilgili de sıkıntılar var!”