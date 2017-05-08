Sloukas: Özel olduğumuzu düşünüyorum

Fenerbahçeli Basketbolcu Sloukas, Final Four'a kalmanın önemine dikkat çekerek, "Final-Four'a kalmamız bizim için çok önemli. Avrupa'nın en iyi 4 takımı arasındayız. Özel olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Euroleague'de Panathinaikos Superfoods'u 3-0’la geçerek, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Final Four'a katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kostas Sloukas, “Final Four’da tekrar mücadele edecek olmamızdan dolayı mutluyuz. Özel olduğumuzu düşünüyorum. Final Four’a kalmamız bizim için çok önemli. Avrupa’nın en iyi 4 takımı arasındayız. Taraftarımızla birlikte elimizden geleni yaparak ilk olarak finale yükselmek istiyoruz” diye konuştu.

“Finale yükselmek istiyoruz”

Hedeflerinin final olduğunu belirten Sloukas, “Euroleague’deki en iyi takımlar Final Four’a kaldı. İlginç bir final olacak. Real Madrid çok yetenekli ve tehlikeli bir takım. Öncelikle Real Madrid’i geçerek finale yükselmek istiyoruz. Taraftarımız da bize güzel destek veriyor. Ancak biz işimizi sahada yapıyoruz” ifadelerini kullandı.