Aziz Yıldırım’ın cezası belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçında protokol tribününde çıkan olaylarla ilgili dosyayı karara bağladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verildi.

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