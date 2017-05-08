Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Aziz Yıldırım’ın cezası belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçında protokol tribününde çıkan olaylarla ilgili dosyayı karara bağladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verildi.
20:288 Mayıs 2017
0

Aziz Yıldırım’ın cezası belli oldu paylaşan: AMKSpor

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat attığı gerekçesiyle 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, 07.05.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü – Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi  play off final müsabakasında rakip kulüp Başkanına yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 37. maddesi gereğince 6 ay hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’ün, 07.05.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü – Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi  play off final müsabakasında rakip kulüp Başkanına yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 1 ay hak mahrumiyeti ve 7.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Son güncelleme: 22:27 | 08.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER