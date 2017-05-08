Survivor Nagihan’ın çıplak fotoğrafı sosyal medyaya sızdı

Survivor'da gösterdiği performansla ünlenen ve sonrasında özel hayatıyla da haber olan eski milli atlet Nagihan Karadere'nin çıplak fotoğrafı sosyal medyaya sızdı. Karadere, Twitter hesabından boşandığı eşini suçlayarak olayla ilgili savcılığa başvurduğunu açıkladı.

Ebru Şallı'nın yaşadığı çıplak fotoğraf paylaşımı iddialarından sonra bu defa Survivor Nagihan Karadere'nin çıplak pozu internete sızdı. Duymayan Kalmasın programında yayınlanan Nagihan Karadere'nin söz konusu çıplak fotoğrafında omzuna dolanan bir erkek kolu görünüyor.

‘TÜRK ADALETİNE SIĞINIYORUM'

Nagihan Karadere bu haber sonrası Twitter hesabından ‘Tehdit ve şantajla bu ülkede kimse bir yere varamaz' başlığıyla şu açıklamayı yaptı: “Namusumu teslim ettiğim evlendiğim çocuğumun babası olan insan onda kalan fotoğraflarımı basına servis edip beni kötü anne olarak göstermeye çalışıp velayeti bahane edip yasal olarak beni haraca bağlamaya çalışmaktadır. İki gündür kızımla beraber savcılıktayım. Türk adaletine sığınıyorum. Gereken cevabı hakimlerimiz ve savcılarımız verecektir. Saygılarımla.”

EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere, geçen yıl eşi Uğur Gökçe'nin sosyal medyada çıplak fotoğraflarının yayılmasıyla büyük bir şok yaşamıştı. Fotoğrafları gören eski milli atlet, eşinden boşanmak için dava açmıştı. Çift geçen günlerde sonuçlanan davada boşandı.