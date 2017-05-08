Talisca’ya ceza kapıda

Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiye Talisca ile Volkan Demirel'in kapışması damga vurdu. İlk yarıdaki bir pozisyonun ardından Beşiktaş'ın Brezilyalı'sı, Fenerbahçe'nin kaptanına orta parmağını gösterdi. Buna sinirlenen Volkan, hakem Aydınus'a sert şekilde itiraz edince sarı kart gördü; ardından Talisca'ya dönüp küfretti. Beşiktaşlı oyuncu, maç bitimi Fenerbahçe kaptanının elini sıkma isteğini geri çevirdi.
Volkan Demirel “Van Persie dil çıkardı diye 3 maç ceza aldı. Bakalım Talisca'ya ne olacak? Yaptığı yanlış. Dışarıda karşılaşırsak sorarım” dedi. Talisca'nın PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.