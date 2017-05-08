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BEŞİKTAŞ
07 Mayıs 2017 19:01
BEŞİKTAŞ
1 - 1
FENERBAHÇE
MAÇ ÖZETİ
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Talisca’ya ceza kapıda

Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta Volkan Demirel ile kapışan Talisca'ya ceza gelmesi bekleniyor.
09:368 Mayıs 2017
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Talisca’ya ceza kapıda

Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiye Talisca ile Volkan Demirel'in kapışması damga vurdu. İlk yarıdaki bir pozisyonun ardından Beşiktaş'ın Brezilyalı'sı, Fenerbahçe'nin kaptanına orta parmağını gösterdi. Buna sinirlenen Volkan, hakem Aydınus'a sert şekilde itiraz edince sarı kart gördü; ardından Talisca'ya dönüp küfretti. Beşiktaşlı oyuncu, maç bitimi Fenerbahçe kaptanının elini sıkma isteğini geri çevirdi.

07 Mayıs 2017 Şenol Güneş`ten Volkan Demirel için şok sözler! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son saniyede gol yiyerek 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku

Volkan Demirel “Van Persie dil çıkardı diye 3 maç ceza aldı. Bakalım Talisca'ya ne olacak? Yaptığı yanlış. Dışarıda karşılaşırsak sorarım” dedi. Talisca'nın PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe talisca volkan demirel
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