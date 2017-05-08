Aziz Yıldırım hakkında iki flaş karar!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlattı! Ayrıca gün içerisinde Türkiye Basketbol Federasyonu da Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e saldıran Yıldırım'ı Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Final serisinin ilk maçı öncesinde çıkan olaylar hakkında gelişmeler devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat atmasının ardından ilk olarak dün Gençlik ve Spor Bakanlığı, 6222 Yasa nedeniyle inceleme başlatmıştı. Yıldırım hakkında bugün de iki soruşturma başlatıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Yıldırım’ı Disiplin Kurulu’na sevk etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Eyigüngör’ün maç sonrasında yaptığı şikayet üzerine Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.

İşte TBF’nin açıklaması:

“Bilyoner.com KBL Final Serisi’nde oynanan Yakın Doğu Üniversitesi – Fenerbahçe müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle sorumlular, TBF Ligler Direktörlüğü tarafından derhal Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir.

Aziz Yıldırım`ın başkanlığı tehlikede! Fenerbahçe'nin başkanı, protokolde yer ayırmadığı, oyuncularına transfer teklifi yaptığı, tribüne Beşiktaş taraftarını aldığı gerekçesiyle Yakın Doğu Üniversitesi başkanına saldırdı. Yıldırım yaşanan olaylardan dolayı ceza alıp, güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklama kararı çıkarsa, yasak süresince sarı-lacivertli kulüpte yönetici olamayacak. İlgili Haberi Oku

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaşanan olaylarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamada bulunmuştur:

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; Yakın Doğu Üniversitesi – Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylardan büyük bir üzüntü duydum. Basketbolumuzu bu tür olaylardan arındırmak üzere Federasyon olarak kararlı duruşumuza devam edeceğiz. Nitekim; bu müsabakada yaşanan olayın sorumluları da Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, Disiplin Kurulumuz ayrıntılı inceleme ve değerlendirme yaparak en kısa zamanda kararını verecektir. Asla tasvip etmeyeceğimiz bu olay nedeniyle duyduğum üzüntüyü bir kez daha paylaşır; benzer olayların tekrar etmemesi uğruna gerekli tüm tedbirlerin alınacağından kimsenin kuşkusunun olmamasını isteriz.”

BAŞSAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, basketbol maçında tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’ün şikayeti üzerine, “Kasten yaralama” suçundan soruşturma başlattı. Aziz Yıldırım’ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat atmasının ardından Eyigüngör önce darp raporu aldı, ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldu. Yaşanan olayların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatırken, bugün bir diğer soruşturma haberi de savcılıktan geldi. Işık Eyigüngör’ün şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.