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Tekin İncebaldır: Lig henüz bitmedi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır, “Ligde kalacağız, yeter ki herkes desteğini çekmesin” dedi.
23:108 Mayıs 2017
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Tekin İncebaldır: Lig henüz bitmedi

Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır, “Arkadaşlarımızın iyi mücadele ettiğine inanıyorum. Kazanmak adına her şeyi yaptılar. Henüz lig bitmedi. İki hayati maçımız daha var. Bunları kazanıp ligde kalacağımıza inanıyorum. Taraftarımıza sesleniyorum, bu iki maçta takımımıza sahip çıksınlar. Son 4 maçta takımı devraldım çünkü ben Demirsporluyum. Futbolcularımın 90 dakika onurlu ve şahsiyetli mücadele ettiklerine inanıyorum. Yediğimiz birinci gol de ikinci golde talihsizlikti. Görevi kabul ederken ligde kalacağımıza inanarak kabul ettim. Biz Sivas'ı da Mersin'i de yeneceğiz, ligde kalacağız, yeter ki herkes desteğini çekmesin” dedi.

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