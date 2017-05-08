Tyson Fury’nin son hali görenleri şok etti

Kasım 2015'ten bu yana ringe çıkmayan Tyson Fury'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. İrlandalı boksörün epey kilo aldığı görüldü.

Anthony Joshua’nın Wladimir Klitschko’yu devirmesinin ardından gözler Tyson Fury ile Joshua arasındaki dövüşe çevrildi. Joshua’nın güçlü ve düzgün fiziğine karşı Fury’nin epeyce kilo aldığı gözlemlendi.

İspanya’nın Mabella kentinde görülen İrlandalı boksör Billy Joe Saunders ile havuzda yarış yaptı. İspanya’da idman yapan Fury’nin neşesinin yerinde olduğu gözlemlendi.

“AJ’Yİ TEK ELİMLE YENERİM”

Joshua’nın Wembley’deki dövüş sonrasında kendisine meydan okumasına cevap veren Fury şu ifadeleri kullandı:

“O dövüşte bir çok şeyi açığa koydu. Düştüğü yerden kalkarak maç kazanabileceğini gösterdi. Orada tek bir maç olacak. Dünyadaki en büyük dövüş bu herkes biliyor bunu. Ben ve AJ başkası değil. Dünya bu maçı istiyor ve ben buradayım. Kağıt üzerinde şampiyon benim. Hala bir numarayım ve herkes bunu biliyor”

“Dövüşü stiller belirler ama ben eminim ki Joshua'yı bir elim arkamda yenerim. Maçtan önce ısınmama bile gerek yok. Klitschko'dan farkım ben 41 değil 28 yaşındayım”

AMKSPOR / DIŞ HABERLER