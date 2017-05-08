Zoran Barisic: Çok önemli bir galibiyet aldık

Kardemir Karabüskpor Teknik Direktörü Zoran Barisic, iyi mücadele ederek çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-mavili ekip 5 hafta aradan sonra galibiyetle tanışırken, bu sonuçla puanını 39'a yükselterek rahat nefes aldı.

Osmanlıspor’un çok ciddi ve ligin en önemli rakiplerinden birisi olduğunu belirten Barisic, “Avrupa’da bu sezon çok iyi mücadeleler çıkardılar dolayısıyla bizi çok iyi temsil ettiler. Fakat evimizde oynuyorduk bugün. Çok iyi bir rakibiz diyebilirim, evimizde oynarken rakip takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. Çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncu arkadaşlarımın hepsini teker teker tebrik ediyorum” dedi.

Bir gazetecinin, “Yatabare’nin yerine Serdar Deliktaş’ı alabilir miydiniz?” yönündeki sorusuna Barisic, “Tabii bu tarz bireysel oyunculardan bahsetmenin yerinin aslında burasının olmadığını düşünmüyorum. Herkes elinde gelenin en iyisini yapıyor, iyi niyetliler. Benim de iki gözüm var. Bende bazı şeyleri görüyorum, bazen bazı şeyleri gözden kaçırıyor olabilirim ister istemez. Ama bu tarz şeyler zamanla çözülecek şeylerdir, çok büyük bir problem teşkil ettiğini düşünmüyorum” şeklinde cevap verdi.

Barisic, takımın gol atma sıkıntısı yaşadığı yönünde sorulan soruya ise şöyle cevap verdi:

“Daha önce gol bulamadığımız maçlarda aslında tek eksiğimiz olan şanstı. Çok sayıda gol fırsatlarından yararlanamamıştık. Fırsat yakalıyorduk fakat o son hamleyi, son vuruşu bir türlü yapamamıştık. Bugün bir gol attık buradan galip olarak dönüyoruz. Ama iyi çalışıyoruz, çok sıkı çalışıyoruz en önemlisi gol yemiyoruz. uzu haftalardır da kendi kalemizde gol görmüyoruz. Ama bunlar zamanla hepsi rayına oturacak hepsi daha iyi gidecek şeyler. O yüzden şu an için bir sorun yok.”