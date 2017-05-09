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13 Mayıs 2017 19:00
FENERBAHÇE
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‘Adamlarını gönderip evinden mi aldıracaksın?’

TRTSpor’da yayınlanan “İlk Baskı” programında Attila Gökçe, Volkan Demirel’in maç sonu Talisca ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi.
14:549 Mayıs 2017
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‘Adamlarını gönderip evinden mi aldıracaksın?’

Milliyet spor yazarı Attila Gökçe, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Talisca’nın ile sert biçimde tartışan ve maç sonunda açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Volkan Demirel’in sözlerini eleştirdi.

İşte Gökçe'nin açıklamalarının bir bölümü…

Volkan çok iyi bir kaleci, iyi bir sporcu ama iyi bir sportmen değil. Ne derse desin. Kızıyorum ve üzülüyorum. ‘Hesabını sorarım' ne demek? Nasıl soracaksın? Şikayetin varsa TFF'ye maçın gözlemcisine başvur. Hakkını kendi başına aramak hukuk dışı. Talisca'dan ne şekilde hesap soracaksın? Adamlarını gönderip evinde mi aldıracaksın?

Etiketler
atilla gökçe Fenerbahçe volkan demirel
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