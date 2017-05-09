Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Adana Demirspor galibiyeti taraftarı sokağa döktü

TFF 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 yenerek Süper Lig’e yükselmek için dev bir adım atan Evkur Yeni Malatyaspor cephesinde büyük mutluluk yaşanıyor.
11:339 Mayıs 2017
0
Adana Demirspor galibiyeti taraftarı sokağa döktü

Adana'da oynanan maçın ardından Malatya sokakları bayram yerine dönerken, sarı-kırmızılı taraftarlar, takımları şampiyon oluş gibi büyük bir coşku yaşadılar. Kışla Caddesi ve İnönü Caddesi arasında uzun kuyruklar oluşturan Malatyalılar, bayraklar ve meşalelerle ‘Şampiyon Malatya’ sloganları attılar. TFF 1. Lig'de 60 puanla lider durumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında oynayacağı Boluspor müsabakasını kazanması halinde başka maçların skorlarına bakmaksızın Süper Lig’e yükselecek.

Etiketler
Evkur Yeni Malatyaspor
Son güncelleme: 11:59 | 09.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER