Adil Gevrek’ten rehavet uyarısı

TFF 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u yenerek ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig yolunda büyük avantaj elde eden Evkur Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanı Adil Gevrek camiayı uyararak, "Şampiyonluk havasına girelim ama şampiyon olmuşuz gibi davranmayalım. Ben geçen hafta Bandırma yenilgisinden sonra da söyledim, henüz olmuş bitmiş bir şey yok" diye konuştu.

TFF 1. Lig'de bu hafta sahasında Boluspor karşısında 3 puan kazanması halinde Süper Lig biletini cebine koyacak olan sarı-kırmızılılarda kulüp başkanı Adil Gevrek, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig için büyük bir adım attıklarını belirten Gevrek, “Gerçekten Adana Demir maçında hayati önemde bir 3 puan aldık. Geçen hafta aldığımız 5-0'lık mağlubiyet hepimizi sarsmıştı. Bu yenilgiyi paraya, prime bağlayanlar oldu ama bunların hepsi, olayın iç yüzü öğrenilmeden ortaya atılan söylemlerdi.

Evet bu yenilgi hepimizi üzdü, evet bize yakışmadı, lakin futbol da böyle bir oyun işte. Eskişehirspor'un kalan fikstürü ile ilgili ‘en kolay fikstüre sahipler’ deniliyordu. Ama ne oldu, 2-0 mağlup oldular ve büyük bir fırsatı kaçırdılar. Demek ki her takım bizim yaşadığımız psikolojiyi yaşayabiliyor. İnşallah o maçın izlerini Adana Demir galibiyetiyle sildik” ifadelerini kullandı.

“Şampiyon olduk demekten kaçınalım”

Gevrek, ligin bitimine 2 hafta kala büyük avantaj elde ettiklerini ancak bu avantajı sanki şampiyon olunmuş gibi değerlendirmenin bazı olumsuz sonuçlar doğurabileceğine de dikkat çekerek, “Şampiyonluk havasına girelim ama şampiyon olmuşuz gibi davranmayalım. Ben geçen hafta Bandırma yenilgisinden sonra da söyledim, henüz olmuş bitmiş bir şey yok. Biz sadece avantaj yakaladık. Kimse bu iş oldu gözüyle bakmasın. Önümüzde çok önemli 2 karşılaşma var. Bunlardan ilkini sahamızda Boluspor ile oynayacağız. Boluspor, Play-Off’a kalmak için kazanmak zorunda. Bu maçın zorluk derecesi çok fazla. Camia olarak şehri ve stadı gelin gibi süsleyelim ama ‘şampiyon olduk’ demekten kaçınalım. Çünkü futbolun gerçek yüzü bu tür şeyleri kabul etmez” şeklinde konuştu.