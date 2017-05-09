Ahmet Şan’dan yaralı vatandaşa ziyaret

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, geçtiğimiz hafta sonu Alanyaspor maçında tribünden düşerek yaralanan Muhammed Tütüncü’yü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Atiker Konyaspor ile Alanyaspor arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan maçta kuzey üst tribününden kuzey alt tribününe geçmeye çalışırken düşüp yaralanan Konyaspor taraftarı Muhammed Tütüncü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın yaşandığı gece Muhammed Tütüncü'yü Başkan Yardımcısı Ali Kaya da ziyaret etmişti. 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Muhammed Tütüncü'nün normal odaya geçmesinin ardından Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, taraftarına ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, yaşanan olaydan dolayı üzüntüsünü dile getiren Ahmet Şan, “Acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda eski sağlığına kavuşursun. 3 gün boyunca doktorun Mehmet Çelik Bey'i arayarak bilgi aldım. Kazalar her insanın başına gelebiliyor. İnşallah bundan sonra hiçbir taraftarımız bu tür bir şeye kalkışmaz. Daha ciddi durumlarla karşı karşıya kalmayız. Yönetici arkadaşlarımın ve tüm futbolcularımızın selamı var” dedi.

Başkan Ahmet Şan, ziyarette Muhammed Tütüncü'ye isminin yazılı olduğu 42 numaralı forma ve kaşkol hediye etti.

Ziyaret sonrası Başhekim Fatma Mine Karaman ile de görüşerek Muhammed Tütüncü'nün sağlık durumu hakkında bilgi alan Ahmet Şan, Tütüncü'nün tüm sağlık masraflarını karşıladıkları için Medova Hastanesi'ne ve başhekim Karaman'a teşekkür etti.