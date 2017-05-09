Arda Turan gidiyor, Di Maria geliyor!

Katalan devi Barcelona yeni sezonda flaş transferlere imza atacak. İspanyol medyasına göre Arda Turan sezon sonu yolcu...

İspanya La Liga devi Barcelona’da top koşturan Arda Turan hakkında ciddi bir iddia ortaya atıldı. El Mundo Deportivo Gazetesi, Arda Turan’ın sezon sonunda takımdan gönderileceği ve yerine Angel di Maria’nın geleceği ifade edildi.

Haberde Arda Turan’ın 2 senede beklentileri tam olarak karşılayamadığı ifade edildi. Iniesta’nın bir sezonda 50-60 maçı çıkaramayacağı ve ona destek verecek bir orta sahaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Katalan ekibinin Di Maria’nın yanı sıra Marco Reus’u da listeye aldığı ve bu transferleri bitirmek için ellerinden geleni yapacakları yazıldı.

Milli futbolcu, Barcelona’da bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 13 gol kaydetti ve 7 asist yaptı. Bazı maçlarda öne çıkmayı başaran Arda Turan, İspanyol medyasına bir türlü yaranamadı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER