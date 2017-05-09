Aziz Yıldırım’ın başkanlığı düşmüyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ya 6222 sayılı kanuna ya da Türk Ceza Kanunu’na göre ceza alabilir. Basketbol Federasyonu’nun da 6 ay ceza verdiği Aziz Yıldırım’ın hiçbir şekilde başkanlığı tehlike altında değil...

Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, tribünde tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, şikâyetçi oldu. Kadıköy Rıhtım Karakolu'na yapılan şikâyet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kasten yaralama suçundan sarı-lacivertlilerin Başkanı Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlattı. Tek suçtan iki ayrı ceza alamayacağı için Aziz Yıldırım'a, bu hareketi sonrasında ya Türk Ceza Kanunu ya da 6222 sayılı kanundan bir yaptırım uygulanabilir. Ancak söz konusu suçun yüz kızartıcı olmaması nedeniyle Fenerbahçe'nin patronunun başkanlığı hiçbir şekilde tehlike altında değil. Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde ifadeye gitmesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım`ın cezası belli oldu Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçında protokol tribününde çıkan olaylarla ilgili dosyayı karara bağladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verildi. İlgili Haberi Oku

FATURAYI AĞIR KESTİLER

Türkiye Basketbol Federasyonu da yaşanan olaylar nedeniyle sorumluları, TBF Ligler Direktörlüğü tarafından disiplin kuruluna sevk etti. Kurul da dün yaptığı toplantının ardından Aziz Yıldırım'ın cezasını belirledi. Fenerbahçe Başkanı'na 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL de para cezası kesildi. Disiplin Kurulu, Işık Eyigüngör'e de 1 ay men cezası verdi.

Başkan Aziz Yıldırım, YDÜ maçında yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin patronunun konuşması şöyle:

“Yöneticilerimiz için ‘Maça gelemez' dediler.Ben hayatımda hiçbir şeyden korkmadım, korkmamda. Böyle şeyler beni yıldıramaz. Şahsımla ilgili yapılanları görmezden gelirim, bu problemdeğil. Ama Fenerbahçe için kimseyi affetmem, zarar vereceklerine inanırsambuna karşı her türlü operasyonu yaparım. darp raporu almış, ne istiyorlarsa yapsınlar, problem değil. Fenerbahçe'ye dokunan yanar, bunu bilsinler. Parayla Beşiktaş taraftarlarını salona getiriyorlar, Fenerbahçe'ye ve bize küfrettiriyorlar. Bunu yapanlar kendilerine Fenerbahçeli diyorlar. Benim yanımda yönetimde görev yaptılar, duydukları bu kin ne? Ben Fenerbahçe başkanıyım.Bana tehditle ‘Gelemez, gidemez, yapamaz, diyemezler.Maça yine gideceğim, en ortada oturacağım.”