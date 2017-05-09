Beşiktaş’ı bekleyen büyük tehlike!

Beşiktaş, final niteliğindeki kritik virajları alamıyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon tüm kulvarlardaki zorluk seviyesi yüksek sınavlarda hedefine ulaşamama gerçeğiyle karşı karşıya...

Bu sezon Beşiktaş, final niteliğindeki sınavlarında noktayı koyamıyor. Son olarak santrası bile yapılamayan golü kendi kalesine atıp 1-1'e razı olduğu Fenerbahçe derbisi “Büyük ve stresli maçları kazanamıyor” tezini bir kez daha doğruladı. Ligde kendisinden sonra üst sıralarda yer alan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında siyah-beyazlılar, bu sezon sadece deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi. Fenerbahçe ile her iki maçta berabere kalıp, Medipol Başakşehir'den 1 beraberlik ve önceki hafta ligi 10 puan farkla koparabilecekken 1 yenilgi alan, Galatasaray'la ise evinde yenişemeyen Şenol Güneş'in öğrencileri, bu üçlü karşısında tam 11 puan kaybetti.

Beşiktaş Volkan Demirel`i TFF`ye şikayet ediyor Beşiktaş yönetimi derbide gergin hareketleriyle ön plana çıkan Volkan Demirel'in görüntülerini toplayıp federasyona gönderecek. İlgili Haberi Oku

Olaylı Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybedip kupaya veda eden Beşiktaş, finali hedeflediği Avrupa arenasında da aynı sendromu yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanı haricinde galibiyeti bulunmayan Kartal, her ne kadar hakem faciasına maruz kalsa da tur için kader maçında Kiev'den 6-0'lık hezimetle dönüp yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti. Kupa 2'nin çeyrek final ilk ayağında Lyon'dan 2-1 mağlup dönen temsilcimiz, rövanş mücadelesinde yine kırılma anlarında sert virajı dönemeyip kaybeden taraf olmaktan kurtulamadı ve penaltı atışları sonucunda Avrupa defterini kapadı.