Bruma resti çekti: O varsa ben yokum

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Bruma ile Igor Tudor arasındaki gerilim sürüyor.

Kasımpaşa maçında teknik direktör Igor Tudor tarafından 18. dakikada kenara alınan Portekizli oyuncunun takımdan kopma noktasına geldiği belirtiliyor. Genç yıldızın, karşılaşmanın ardından bir araya geldiği menajeri Catio Balde’ye, “Tudor eğer yeni sezonda da görevde kalacaksa, ben yokum” dediği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin daveti üzerine İstanbul’a gelen ve hafta içinde yeni sözleşme için kulüp ile masaya oturmaya hazırlanan Catio Balde’nin bu gelişme üzerine randevuyu iptal ettiği öğrenildi.

Balde’nin Bruma’nın da onayı ile kontratını uzatmak için sezon sonunu bekleme kararı aldığı ifade ediliyor. İkilinin tavırlarını, Tudor’un durumuna göre belirleyecekleri ileri sürüldü.

Hürriyet’in haberine göre, Bruma’nın ücretine yapılacak yüzde 50 zam ve yeni sözleşmede yer alması planlanan ’20 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesinin de tekrar gözden geçirileceği dile getirildi.

Bruma’nın restine, yönetimin nasıl yanıt vereceği merak konusu. Ancak aranın bulunamaması durumunda Bruma ya da İgor Tudor’dan birisi büyük olasılıkla yeni sezonda Galatasaray’da olmayacak.

‘ÇOK KONUŞUYORSUN BİRAZ SUS’

Tudor’un Armindo Bruma’yı Kasımpaşa maçında oyundan neden çıkardığı belli oldu! Hırvat teknik adamın, kaybettiği bir topun ardından geri koşmayan Portekizli oyuncusunu kenardan, “Neden geri gelmiyorsun, biraz geri gel, savunmaya yardım et” diyerek uyardığı, Bruma’nın yüksek sesle, “Çok konuşuyorsun, biraz sus” karşılığını vermesi üzerine sinirlenerek, maçın henüz başı olmasına bakmadan değişiklik emrini verdiği ifade edildi.