Bursa galibiyeti izin getirdi ama biletler yandı!

Igor Tudor, 5-0'lık Bursaspor galibiyetinin ardından “Kasımpaşa sonrası izinlisiniz” dedi. Mağlubiyetten sonra izni iptal etti ama Avrupa biletleri çoktan alınmıştı.

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'a kazan kaldıran futbolcuların bu tavrının sebebi ortaya çıktı…

Bursaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından Tudor, Kasımpaşa karşılaşmasının Cumartesi günü oynanacak olması nedeniyle takıma izin vermedi ve Tudor, futbolcularına “Bu hafta iki maç arasındaki süre çok kısa, izin yapmayalım. Size Kasımpaşa maçını geçtikten sonra 2 gün izin vereceğim” dedi.

BİR ANDA İPTAL ETTİ

Bunun üzerine bir çok futbolcu Kasımpaşa maçı öncesi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 2 günlük tatil yapmak için uçak biletlerini aldı. Ancak Kasımpaşa karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Tudor bu izni iptal etti.

APAR TOPAR DÖNDÜLER

İbiza'daki eşinin yanına gitmek için bilet alan Sneijder İstanbul'da kalırken Kasımpaşa maçında 18'e alınmayan futbolcular Chedjou, Cavanada ve Sinan Cumartesi sabahı İstanbul'dan ayrılmıştı. İptal kararının ardından Fransa'ya giden Chedjou, Belçika'ya giden Cavanda ve Almanya'ya giden Sinan apar topar geri döndü. Pazar günü yapılan ceza idmanında bu nedenle futbolcuların tepkisiyle karşılaştı ve başta Sneijder olmak üzere bir çok futbolcu bu idmana karşı çıktı.