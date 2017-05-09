Bursaspor’da Beşiktaş mesaisi başladı

Bursaspor, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 6-0 mağlup olan yeşil-beyazlı ekip, 1 günlük aranın ardından ligin 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Özlüce Tesisleri’nde Teknik Direktör Adnan Örnek nezaretinde yapılan antrenmanda dün kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz ve Del Valle yer almadı.

İki oyuncunun da sezon sonuna kadar Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerinde çalışacağı bildirildi. Sakatlığı süren kaptan Batalla takımdan ayrı düz koşu yaparken, bağırsak enfeksiyonu geçiren Faty ile bileğinde ödem oluşan Emre Taşdemir de antrenmana çıkmadı. Sakatlığı geçen Ertuğrul Ersoy da kontrollü olarak takımla birlikte çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan antrenmanın ardından koordinasyon çalışması yapan yeşil-beyazlı oyuncuların, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptıkları bildirildi. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.