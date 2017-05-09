Eczacıbaşı VitrA ilk maçta set alamadı

Eczacıbaşı VitrA, 2017 Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında Volero Zürih'ten set alamadı.

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, ilk karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Volero Zürih’e 3-0 mağlup oldu. Eczacıbaşı VitrA, bir sonraki maçında yarın TSİ 04.10’da Brezilya temsilcisi Volei Nestle Osasco’yla karşılaşacak.

Salon: Green Arena Kobe

Hakemler: Andrey Zenovich, Shin Muranaka

Volero Zürih: Rabadzhieva, Akinradewo, Zivkovic, Opon, Orlova, Rykhliuk, Popovic, Mammadova, Costa

Eczacıbaşı VitrA: Büşra, Neslihan, Kosheleva, Adams, Ognjenovic, Larson, Gülden, Boskovic, Nilay, Hande, Simge

Setler: 3-0 (25-22, 25-20, 26-24)

Süre: 93 dakika (33, 26, 34)