Eczacıbaşı VitrA ilk maçta set alamadı

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, ilk karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Volero Zürih’e 3-0 mağlup oldu. Eczacıbaşı VitrA, bir sonraki maçında yarın TSİ 04.10’da Brezilya temsilcisi Volei Nestle Osasco’yla karşılaşacak.
Salon: Green Arena Kobe
Hakemler: Andrey Zenovich, Shin Muranaka
Volero Zürih: Rabadzhieva, Akinradewo, Zivkovic, Opon, Orlova, Rykhliuk, Popovic, Mammadova, Costa
Eczacıbaşı VitrA: Büşra, Neslihan, Kosheleva, Adams, Ognjenovic, Larson, Gülden, Boskovic, Nilay, Hande, Simge
Setler: 3-0 (25-22, 25-20, 26-24)
Süre: 93 dakika (33, 26, 34)