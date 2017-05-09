Emre Mor hocasının saldırısına uğradı!

Borussia Dortmund'da forma giyen milli yıldızımız Emre Mor'a teknik direktör yardımcısı saldırdı.

Borussia Dortmund’da forma giyen yıldız oyuncu Emre Mor, teknik direktör Tuchel’in yardımcısının saldırısına uğradı.

Antrenman sırasında Emre Mor’a fiziksel olarak zarar vermeye ve aşağılamaya çalışan fitness koçu Schleifer Schrey’in bu hareketi sonrası kulüp harekete geçti. Dortmund’da kaosa neden olan bu olay sonrası Schrey’in görevine son verilmesi bekleniyor.

Oyuncuya yakın kaynaklar da olayı doğrularken yaşananlar da Emre’nin hiçbir suçunun olmadığını ve bundan kulübün de haberdar olduğunu söyledi.

Dortmund Başkanı da yıldız futbolcunun haksızlığa uğradığı yönünde görüş bildirerek yapılanlardan haberdar olduğunu belirtti.