Fabri kabak tadı verdi

Beşiktaş’ın bu sezon 1 numaralı file bekçisi değişse ve kaleye Fabri geçse de kaleciden yana kötü kaderi sürüyor.

Kaleci Fabricio, son saniyede yaptığı yanlış çıkışla Fenerbahçe karşısında takımını galibiyetten edince tüm eleştirilerin odağına yerleşti. C.Brugge, S.Lizbon ve Akhisar Belediyespor maçlarındaki büyük hatalarıyla taraftarın çok sert tepkisini çeken Tolga Zengin'i yedeğe düşüren İspanyol eldiven, güven veren dönemini geride bırakıp Tolga'yla benzer kadere sürükleniyor. Ligin ilk yarısındaki Gençlerbirliği maçında çıktığı topu ıska geçen Fabri, 1-1'lik beraberliğe neden olmuştu. Lyon'da ise 85. dakikada akıl almaz bir çalım denemesiyle 2-1'lik mağlubiyet golünün yenmesine yol açmıştı. Fabri'nin şu anda Tolga'dan tek farkı, taraftarın onu aşırı derecede seviyor olması. Ancak kritik hataları sürerse bu desteği kaybetmesi kaçınılmaz olacak.