Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
15 Mayıs 2017 20:00
BURSASPOR
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fabri kabak tadı verdi

Beşiktaş’ın bu sezon 1 numaralı file bekçisi değişse ve kaleye Fabri geçse de kaleciden yana kötü kaderi sürüyor.
09:269 Mayıs 2017
0
Fabri kabak tadı verdi

Kaleci Fabricio, son saniyede yaptığı yanlış çıkışla Fenerbahçe karşısında takımını galibiyetten edince tüm eleştirilerin odağına yerleşti. C.Brugge, S.Lizbon ve Akhisar Belediyespor maçlarındaki büyük hatalarıyla taraftarın çok sert tepkisini çeken Tolga Zengin'i yedeğe düşüren İspanyol eldiven, güven veren dönemini geride bırakıp Tolga'yla benzer kadere sürükleniyor. Ligin ilk yarısındaki Gençlerbirliği maçında çıktığı topu ıska geçen Fabri, 1-1'lik beraberliğe neden olmuştu. Lyon'da ise 85. dakikada akıl almaz bir çalım denemesiyle 2-1'lik mağlubiyet golünün yenmesine yol açmıştı. Fabri'nin şu anda Tolga'dan tek farkı, taraftarın onu aşırı derecede seviyor olması. Ancak kritik hataları sürerse bu desteği kaybetmesi kaçınılmaz olacak.

Etiketler
beşiktaş Fabri
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER