Fatih Altaylı’dan gündem yaratacak iddia!

Galatasaray'da yaşanan kriz hakkında Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek ve Igor Tudor ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT’de Fatih Kuşçu’nun sunumuyla yayınlanan “Spor Saati” programında spor gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray’da yaşanan kriz hakkında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, Başkan Dursun Özbek’in Igor Tudor’a istifa etmemesi için yalvardığını iddia etti.

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İşte Altaylı’nın açıklamalarından satır başları:

“Galatasaray kongresi de imza topluyormuş, bazı gençler imza topluyormuş, eğer benim de imzamı istiyorlarsa kongre için seve seve veririm. Neredeyseler vereyim, ya da noterden yazıp yollayayım. Söylesinler bana yeter ki… Belirli sayıda imza toplanırsa seçime gidilebilir. Galatasaray her açıdan kötü yönetiliyor. İrfan Aktar’a ‘Bir toplantı yap, bilenler gelsinler, eski başkanlar… Bir çeki düzen gelsin’ dedik. İrfan Aktar, başkanla konuşmuş duyduğum kadarıyla, başkan böyle bir şeye gerek olmadığını söylemiş. İşin vahameti şurada; başkan durumun ne kadar kötü olduğunu bilmiyor. Mesela bu olaydan sonra Tudor’a yalvarmış, istifa etmesin diye. Ben başkan olsam Tudor’u kapının önüne koyarım. Galatasaray’da gizli-saklı bir şey olamaz. Bunu etik manada söylemiyorum. Tabii ki bazı şeyler gizli-saklı olur. Etik olarak söylemiyorum hukuksal anlamda söylüyorum. Eğer Galatasaray’da bir sorun varsa bunu gizli-saklı çözemezsiniz. Çünkü sizin bunu SPK’ya bildirme sorumluluğunuz var. KAP’a bildirme zorunluluğunuz var. Saklayamazsınız yatırımcıları etkileyecek şeyleri…”

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“Fenerbahçe yine beni yanılttı”

Fatih Altaylı Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat atması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“90 dakika savunma yaparlar, arada bir tane gol kastırmaya çalışırlar’ dedim. Yüzde 75 tahminim doğru tuttu. Ben Fenerbahçe’nin bu kadar çok pozisyon vereceğini düşünmüyordum. Ama bir beki yok, bir beki yer değiştirmiş, orta sahada da Mehmet Topal olmayınca, hocanın tercihi de yanlış bana göre, öyle olunca bolca pozisyon verdiler. Buna rağmen yemediler, 45’e kadar yemediler. 7-8 tane yüzde 100’lük pozisyonu kaçırdılar. Fenerbahçe yine beni yanılttı. Kastırır bir gol diyordum, kastırmadı, kastırttı. Beşiktaş’a kendine gol attırdı. 9 kişi kalmıştı, gol atacak hali de kalmamıştı, ‘Bari Beşiktaş kendine atsın’ dediler. Muazzam bir hatalar silsilesi. Marcelo’nun hatası, o topun gelmesine izin verilmesi, kalecinin hatası…

O emeğin karşılığı için ne yazık ki diyorum. Beşiktaş’ın yüzde 1 milyon hakkı maç ama Fenerbahçe de 9 canlı bir takımmış. Volkan’a da oturup kalkıp dua etsinler. Volkan olmasa maç bambaşka olurdu. Dün televizyonda seyrediyorum, Quaresma’yı maçın adamı seçtiler. Sıfır katılıyorum sıfır. Quaresma maçın adamı falan değil kardeşim. Maçın adamı sabahtan akşama kadar Volkan. Çünkü maçın sonucunu değiştiren o…

Şimdi bu Van der Wiel’le zaten bildiğim kadarıyla Fenerbahçe kavgalı. Yollamaya çalışıyorlar. 1-2 maçta da çok iyi performans sergilediğini gördüm ama Van der Wiel oynamıyor. Bilerek mi oynamıyor, istemeyerek mi oynamıyor, bilmiyorum. Acaba aklı nişanlısı mı, sevgilisi mi bir kız var onda mı? Kız da bir hayli güzel… Acaba çocuk onun peşinden koşmaktan futbol mu oynayamıyor, onu da bilmiyorum ama öyleyse suçlayamam çocuğu. Çünkü kız, Victoria Secret mankeni gibi bir şey yani. 23-25 yaşındaki bir çocuğun da kafası orada olabilir ama boşu boşuna Fenerbahçe’den para alması yazık olur. Fenerbahçe’de Galatasaray’da olduğu gibi bazı oyuncularla problemler var.

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“Aziz Yıldırım, bu söylediklerinden sonra…”

Ben Volkan’a kızmıyorum, bir laf vardır; ‘İmam yellenirse, cemaat pisler.’ Şimdi Volkan’ın imamı, salonda başkan dövüyor kardeşim. Salonda başkan dövüyor. Şunu da anlarım, o anda bir tartışma olmuştur, tokat atmıştır falan, üstüne yürümüştür… Sonra dersin ki; ‘Kusuruma bakmayın, o an sinirlerime hakim olamadım, benim şekerim var, tansiyonum var’ bir şey uydurursun… ‘Kusura bakmayın’ dersin,’Özür diliyorum, karşı başkandan da özür diliyorum, spor kamuoyundan da özür diliyorum.’ Hayır, böyle yok, böyle yok… Volkan’ın imamı olan, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına hasbelkader oturup, orayı bilmem kaç senedir elinde tutan zat-ı muhterem diyor ki; ‘Yaptım, yine yapacağım, daha da yapacağım.’ Artık ayıp ya. Ne burası, eşkıyalık mı ya? Eşkıyalık mı bu? Şimdi Spor Bakanlığı demiş ki; ‘6222’den buna işlem yapılmalı.’ İşin vahameti şu; 6222 sayılı yasayı hazırlayanlar bir başkanın, bir başka kulüp başkanını tribünde döveceğini akıllarına getirmemişler.

Ben yasayı dünden beri okuyorum; orasından bakıyorum, burasından bakıyorum, bir türlü buna tam oturacak bir madde bulamıyorum. Eşyaya zarar vermek var ama adamı dövmekle ilgili doğru düzgün bir şey yok. 2 yıldan 6 yıla hapis cezası diyenler var ama ben şunu söylüyorum; ‘Aziz Yıldırım bu söylediklerinden sonra, bugüne kadar yaptıklarını bir kenara koy, ‘Ben bunları yapmaya devam edeceğim, görürsünüz bundan sonra, herkese anladığı dilden…’ demiş, spor alanlarına girmesi tehlikeli.”