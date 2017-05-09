Galatasaray yönetiminden flaş karar

Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında yer alan bütün oyunculara kötü performansı dolayısıyla para cezası verdi.

Galatasaray’da futbolcularla ilgili yapılan yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Yönetim tüm futbolculara para cezası verme kararı aldı.

Dursun Özbek Florya’ya üst kurdu

Galatasaray, resmi siteden Florya’daki yeni yapılanma ile ilgili bilgilendirme yaptı.Rutin olarak geldiği Florya’ya kendisi için oda yaptıracak olan Başkan Özbek, önümüzdeki sezon yapılanmasını yakından takip edecek. Transferle ilgili çalışmalarda da Cenk Ergün yönetim kurulu adına karar verici isim olacak.

Galatasaray’ın resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“Galatasaray Spor Kulübü futbol yapılanması doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği sertifika programını tamamlayan Cenk Ergün, Sportif AŞ Futbol Direktörlüğü görevine atanmıştır. Floryada Futbol A Takımı ve Futbol Akademisi bünyesinde tüm takımlarımızın sevk ve idaresinden sorumlu olacak Cenk Ergün; yurt içi ve yurt dışı kulüplerarası ilişkiler ile transfer programlaması konularında da yetkili olarak görev yapacaktır. Cenk Ergünün yardımcılık görevini Futbol Takımı İdari Menajeri Uğur Yıldız yürütecektir.

Ayrıca Floryada futbol faaliyetleri ile ilgili tüm medya mecraları ile ilişkilerin organizasyonu konusunda Futbol Takımı Medya Koordinatörü olarak Hasan Tankaya, Futbol Takımı Medya Sorumlusu olarak ise Eray Sözen görev alacaktır. Başkanımız Dursun Özbek yönetimi ve koordinasyonu altında çalışmalarını sürdürecek olan Florya futbol ekibimize başarılar dileriz.”