Galatasaray’da kavga hiç bitmiyor

Galatasaray’da son yıllarda yaşanan futbolcu-teknik direktör kavgaları dikkat çekiyor. 2011-12’de Burak Yılmaz’ın, Fatih Terim’le yaşadığı gerginlik sonrası takımdaki çekişmeler, 10’un üzerinde benzer örnekle Bruma-Tudor kapışmasına kadar uzandı.

Ağır Kasımpaşa yenilgisinde Bruma 18. dakikada oyundan alınmış ve Teknik Direktör Igor Tudor, “Saygı sınırını aştı” diyerek değişikliğin sebebini açıklamıştı. Son dönemlerde Galatasaray'da bu tür yaşanan gerginlikler hiç yabancı gelmiyor. 2011-2012 sezonunda Burak Yılmaz ile Fatih Terim arasındaki kriz Selçuk İnan ile birlikte ‘Trabzon tayfasının rahatsızlığı' diye gündeme gelmişti. 2013-2014'te Selçuk İnan, Mancini tarafından Fenerbahçe derbisinde oyundan alınmış ve deneyimli futbolcu formasını çıkarmıştı. Egoların çarpışması 2014-2015 sezonunda Burak Yılmaz- Hamza Hamzaoğlu, 2015- 2016'da Podolski-Hamzaoğlu arasındaki gerilimlerle yıldız futbolcular, su şişelerini tekmeleyerek ego patlaması yaşamışlardı. 2016-2017 sezonunda da Jan Olde Riekerink'in takım üzerindeki otoritesi tartışılmaya başlamıştı. Bu dönemde önce Selçuk, ardından Yasin ile Hamit Altıntop, Hollandalı hocayı küçük düşürmüşlerdi.

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Göreve gelmesiyle Bruma'yı Rize'ye götürmeyen Tudor, Sneijder'ı iki maç kulübeye çekerek gözdağı vermişti.