Galatasaray’dan transfer atağı! Uğur Çiftçi’yi 2 milyon Euro’ya…

Gelecek sezon kadro revizyonuna gitmeyi planlayan Galatasaray transfere Gençlerbirliği’nin sol beki Uğur Çiftçi ile başladı.

Yeni sezonda sil baştan takım kurmaya hazırlanan Galatasaray aradığı sol beki Ankara’da buldu. Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ile sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Kulübü ile bir sene sonra bitecek sözleşmesini uzatmayan Uğur, Aslan’a ”Evet” dedi. 2 milyon Euro bonservis karşılığında bu transferin biteceği tahmin ediliyor.

Ahmet Çalık transferinde Başkent ekibiyle iyi ilişkiler kuran Galatasaray, Uğur Çiftçi için de Gençlerbirliği’ni ikna etmesi bekleniyor.

Bu sezon 29 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 1 gol atıp 2 asist yaptı. 1.80 boyuyla bir beke göre hava toplarında etkili olan Uğur’un gelişi, İngiltere ve Fransa’dan teklifler alan Lionel Carole’ün gitmesi anlamına geliyor.