Galatasaraylı futbolculardan şok sözler! Ortaya çıktı

Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması sonrasında 1 saat süren Dursun Özbek ile takım toplantısında yaşananları ortaya çıktı.

Galatasaray’ın Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmasının ardından soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı. beIN Sports ekranlarında Şansal Büyüka, soyunma odasına giren Dursun Özbek ile oyuncular arasında konuşulanları ve Igor Tudor ile futbolcular arasındaki diyalogları aktardı.

İŞTE SOYUNMA ODASINDAKİ O GERGİN ANLAR…

Dursun Özbek: “Gördüğüm kadarıyla çok rahatsınız. Benim gözüm yaşlandı. Giydiğiniz formadan utanın”

Fernando Muslera: “Çok teknik direktör değiştirdik, çok sistem değiştirdik, uyum sorunu yaşadık”

Dursun Özbek: “Mustafa Denizli kötü, Hamzaoğlu kötü, Riekerink eh işte, Tudor kötü, sizin hiç mi suçunuz yok”

De Jong: “Büyük kulüplerde inişler çıkışlar olur. 25 oyuncu birden gönderilemeyeceğine göre, fatura hocaya kesilir”

Dursun Özbek: “25’inizi birden gönderirim, bir tek Tudor kalır”

Wesley Sneijder: “Kaç haftadır iyi oynuyorduk, 1 maç yenildik diye izin gününde antrenman mı yapacağız? Ben buna karşıyım, bunu hak etmedik”

Igor Tudor: “Burada benim kellem söz konusu. Bir kulübün onuru, başarısı söz konusu, sen halen izin diyorsun”

Selçuk İnan: “İyi futbolcu arıyorsan, elini taşın altına sokacak oyuncu arıyorsan, bu soyunma odasında öyle bir oyuncu bulamazsın, burada yok. Bu hepimizin suçu”