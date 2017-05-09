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GENÇLERBİRLİĞİ
13 Mayıs 2017 16:00
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GENÇLERBİRLİĞİ
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Gençlerbirliği Ümit Özat ile yeniden

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yönetim, Ümit Özat ile yeniden anlaşmaya vardı.
17:259 Mayıs 2017
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Gençlerbirliği Ümit Özat ile yeniden

Türkiye Spor Toto Süper Ligi Hasan Doğan Sezonu 10´cu haftasında  İbrahim Üzülmez´in görevden ayrılması ile 2016-2017 sezonu için Gençlerbirliği takımının başına getirilen Ümit Özat ile yönetim devam kararı aldı. Bu sezon sonuna kadar takımın başına 11. haftada Kayserispor  maçıyla getirilen Ümit Özat, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve  7 mağlubiyet ile 29 puan topladı.

Özat göreve gelinceye kadar deplasman galibiyeti olamayan Gençlerbirliği, Özat ile 3 deplasman galibiyeti aldı. Ligde 40 puan la 8. Sırada bulunan başken ekibinde Teknik direktör Özat’ın, bu hafta içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Etiketler
Gençlerbirliği spor toto süper lig ümit özat
Son güncelleme: 17:27 | 09.05.2017
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