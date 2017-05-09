Gençlerbirliği Ümit Özat ile yeniden

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yönetim, Ümit Özat ile yeniden anlaşmaya vardı.

Türkiye Spor Toto Süper Ligi Hasan Doğan Sezonu 10´cu haftasında İbrahim Üzülmez´in görevden ayrılması ile 2016-2017 sezonu için Gençlerbirliği takımının başına getirilen Ümit Özat ile yönetim devam kararı aldı. Bu sezon sonuna kadar takımın başına 11. haftada Kayserispor maçıyla getirilen Ümit Özat, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 29 puan topladı.

Özat göreve gelinceye kadar deplasman galibiyeti olamayan Gençlerbirliği, Özat ile 3 deplasman galibiyeti aldı. Ligde 40 puan la 8. Sırada bulunan başken ekibinde Teknik direktör Özat’ın, bu hafta içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi.