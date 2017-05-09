Kayserispor’da hazırlıklar devam ediyor

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Atiker Konyaspor’u konuk edecek olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları aralıksız devam ederken, Teknik Direktör Mesut Bakkal maçın önemine değinerek tüm taraftarları maça davet etti.

Geçtiğimiz hafta zorlu Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönerek çok önemli 3 puanı hanesine yazdıran Kayserispor, ligin 31. haftasında konuk edeceği Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan sarı-kırmızılılar, kondisyon ve güç depoladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Atiker Konyaspor maçının önemine değinerek tüm taraftarları stadyuma davet etti.

Sezonun en önemli maçlarından birini oynayacaklarının altını çizen Bakkal, “Trabzonspor maçını güzel atlattık, hem iyi bir oyunla hem de skorla atlattık. Ben, daha ligin bitmediğini söyleyerek taraftarlarımızı maça çağırıyorum. Cuma günü Kayserispor, belki de sezonun en önemli maçlarından bir tanesine çıkacak. Bizim için belki de lig patentini alma maçımız. Onun için de inanılmaz derecede desteğe ihtiyacımız var. O gün işi olan işini, dükkanı olan dükkanını bırakıp maça gelmelerini bekliyoruz. Çok büyük bir kalabalık içerisinde bu maçı oynamamız gerekiyor. Biz bu maçı kazandığımız taktirde Süper Lig patentini tekrar almış olacağız. Onun için de desteğe ihtiyacımız var. herkesi bu maçta görmek istiyorum. Çünkü 2 haftadır iyi oynayan, pozisyonlara giren, iyi sonuçlar alan bir takımımız var. Bu takıma destek vermek Kayseri camiasına yakışacaktır. Bir önceki maçta olduğu gibi desteği artırarak bekliyorum. Çünkü hakikaten sezonun en önemli maçlarından bir tanesine çıkacağız. Biz bu fırsatı yakalamışken, fırsatı lehimize çevirmekte en büyük kazanç taraftarımız olacak. Coşkuya, birlikteliğe ihtiyacımız var. Stadı düğün yerine çevirip diğer sonuçta bizim istediğimiz gibi olursa 3 puan bizi çok önemli bir patent almaya itecek. İyi futbol oynamaya başladık. Bu futbolu desteklemeye gelip galibiyeti sağlasınlar” ifadelerini kullandı.