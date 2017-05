Paramparça

Tarık YILMAZ yazdı...

Galatasaray’da işler yolunda gitmiyor. Her hafta ayrı bir kaos. Tepeden tırnağa sorunlar yumağı. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Ego savaşları, güvensizlik, yönetim zafiyeti… Say say bitmiyor ama cefayı Galatasaraylılar çekiyor.

Galatasaray'ın forması bile evinde maç kaybetmez. Trabzon son 2 haftada sendelemese Cimbom cetvelde 5. sıraya düşecek.

Bir takımda bir tane lider olur, Galatasaray'a bakıyorsunuz, herkes lider. Selçuk ayrı telden çalıyor, Sneijder ayrı. Sabri'ye sorarsanız takımın lideri o. Ama sorun şu ki, kimse birbirini dinlemiyor.

Gelen hocalar oyuncuların elinde oyuncak olmuş. Sistemi de taktiği de oyuncular belirliyor. Florya paramparça, Mehmet Özbek bakıyor, Dursun Özbek izliyor. Zaten yarışta yoksun. Ver en ağırından cezayı herkese ibret olsun. O da yok.

Lafla peynir gemisi yürümez. Sıkıntılar bulunup nokta atışı yapılmalı. Hem de kimsenin gözünün yaşına bakmadan. Gerekirse başkanlıktan istifa etmeli, gerekirse tüm takımı değiştirmesi gerekir Özbek'in. Yoksa gidişat kötü. Bu düzen seneye de sürerse Galatasaraylı daha çok cefa çeker.