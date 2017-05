PES 2017’de 11 tane Messi’yle 11 tane Ronaldo karşılaşırsa ne olur?

PES serisi yıllardır futbol oyunu sevenlerin değişilmezleri arasında. PES 2017'de herkesin merak ettiği bir sorunun cevabı arandı. Tamamen Messi'den oluşan bir takım tamamen Ronaldo'dan oluşan bir takımı yenebilir mi?

Birçok kişi tarafından futbol dünyasının en yetenekli iki oyuncusu kabul edilen Messi ve Ronaldo hakkında sürekli hangisi daha iyi tartışmaları çıkmakta. Messi ve Ronaldo hakkında aynı tartışmalar bir futbol oyunu olan PES 2017'de de yaşanmakta. PES 2017'de 11 tane Messi ve 11 tane Ronaldo'yu karşı karşıya getiren bir oyun videoları yayıncısı bu tartışmalara bir nebze son vermeye çalışmış.

MESSİ VE RONALDO KALE DAHİL HER YERDE!

World of PES adlı YouTube kanalı iki güçlü oyuncudan oluşan takıma maç yaptırarak merak edilen skoru izleyicileriyle paylaştı. Kale dahil her pozisyonda Messi'nin olduğu takımla, aynı şekilde kale dahil her pozisyonda Ronaldo'nun olduğu takım kıyasıya bir maç oynadı. Tam anlamıyla savaş alanına dönen maçın ne kadar bilgisayar simülasyonu da olsa seyir zevki muhteşem oldu. Futbol'un dev isimlerin karşılaştığı çekişmeli maçın galibi 6-4 üstünlükle Ronaldo'nun takımı oldu.