Sinan Gümüş resmen gidiyor!

Sinan Gümüş'ün menajeri Ersin Akan: “Böyle amatör yönetim görmedim. Sinan Gümüş’ü oynatıp parlatacaklarına yıldızını söndürdüler. Rodrigues diye 3.5 milyon Euro’ya bir oyuncu aldılar, Sinan’ı taraftarın önüne attılar”

Galatasaray’da ‘geleceğin yıldızı' gözüyle bakılan ancak bu sezon neredeyse hiç şans bulamayan Sinan Gümüş sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Ayrılık öncesi menajeri Ersin Akan, SÖZCÜ'ye yaptığı flaş açıklamalarla sarı-kırmızılı kulübün içine dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

MESUT YILDIRIM / SÖZCÜ

“Hayatımda böyle amatör bir kulüp görmedim” diyen Akan, “Bir yönetim, yeni bir teknik adamla masaya otururken ‘Elimizde iki genç yıldız var. Biri Bruma diğeri Sinan. Bunları oynat, parlatalım; para kazanalım' demez mi! Yapmadılar. Sinan'ın yıldızını söndürdüler” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

‘Devler Ligi'nde oynayacak'

“Gittiler Rodrigues diye 3.5 milyon Euro'ya bir oyuncu aldılar. Sinan'ın tırnağı olamadı. Yönetim, paraları yanlış harcıyor, saçıyor. Elinde yıldız var. Oynat parlasın. Sinan, A Milli Takım'a çağrıldı ama pasaport sorunu nedeniyle oynayamadı. Yönetim, tetikçi gazetecileri kullandı. Yalan haberlerle Sinan'ı taraftarların önüne attı. Kimse ona sahip çıkmıyor. Sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak bir takıma gidecek ve göreceksiniz kendini nasıl gösterecek.”