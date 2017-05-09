Son dakika Hollanda Futbol Federasyonu Dick Advocaat’ı resmen açıkladı

Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Dick Advocaat oldu. Advocaat'ın yardımcısı Gullit olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için kendisine yapılan teklifi kabul etti. 31 Mayıs’a kadar Fenerbahçe’de sözleşmesi olan tecrübeli hoca, İstanbul’daki görevini 18 Mayıs’ta bırakabilir.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun Zeist kentinde düzenlen basın toplantısında Dick Advocaat'la anlaşmaya varıldığı açıklandı. Hollanda'nın Bulgaristan'a mağlup olmasının ardından teknik direktör değişikliğine gitmeye karar veren Hollanda, düzenlenen basın toplantısında ilk tercihini Van Gaal'den yana kullanmak istediğini açıkladı. Ancak sonrasında rota Dick Advocaat'a çevrildi. Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıracak en yaşlı teknik direktör olarak bu göreve başlayacak olan Advocaat için maç planı da yapılıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 17 mayısta Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Medipol Başakşehir'e elenmesi halinde görevden ayrılacağı ifade ediliyor. Hollanda Futbol Federasyonu Teknik Sorumlusu Hans van Breukelen’in katıldığı basın toplantısında, Advocaat’ın yardımcısı olarak da Ruud Gullit’in görev yapacağı belirtildi.