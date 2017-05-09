Talisca’ya ceza geliyor!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e sportmenlik dışı harekette bulunan Anderson Talisca PFDK'ya sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş’ın son saniye golüyle Fenerbahçe’yle berabere kalmasının ardından lig adeta yeniden başladı.

PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Dev derbide Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’le tartışma yaşayan Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca da TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ya sevk edildi.

Hakem, gözlemci ve temsilci raporlarında yer almayan Talisca ve Volkan Demirel olayı için görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili sevke gerek görmedi.