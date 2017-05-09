TFF 1. Lig’de ‘Maçlar aynı saatte olsun’ başvurusu!

Şampiyonluk, play-off ve ligde kalma yarışının kıyasıya sürdüğü TFF 1. Lig'de Samsunspor'dan başvuru geldi...

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, TFF 1. Lig’in bitimine 2 hafta kala maçların aynı gün ve saatte oynanması için Futbol Federasyonu’na başvurduklarını açıkladı, “Çünkü birçok maçın skoru birbirini ilgilendiriyor. Bu fikre bir çok lig kulübümüzde katıldı. İnşallah federasyon talebimizi geri çevirmez” dedi.

12 Mayıs Cuma günü saat 18.30’da deplasmanda karşılaşacakları Göztepe maçı ile ilgili de değerlendirmelerde de bulunan Coşkun Zeren, şöyle konuştu:

“Artık ligin sonu geldi. Son 2 hafta kaldı. Göztepe’nin hedefi var. Zor maç olacak. Biz ligin 2’nci yarısında zor maçlar oynadık. Stresli maçlar oynadık. Çok şükür çoğu maçı geçtik. Zor olacak. Bizim de onlarında eksikleri var. Bu zor deplasmandan puan alıp Samsun’da Bandırmaspor karşısında final yapmak istiyoruz. Göztepe’de hedeflerinden dolayı onlarda sahaya kazanmak için çıkacak. Ben Samsunsporlu futbolcu kardeşlerimin bu maçta elinden geleni yapacağına ve puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum.“