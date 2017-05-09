Volkan Demirel – Şenol Güneş diyaloğunun sır perdesi aralandı

Süper Lig’de 1-1'lik skorla tamamlanan Beşiktaş derbisine, Volkan Demirel ve Talisca'nın yaşadığı olay damga vurdu. Fenerbahçe'nin kaptanı, maç sonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yanına giderek “Hocam, Talisca bana el hareketi yaptı. Sana çok saygı duyuyorum ama bir daha böyle bir hareket yaparsa bunun bedelini çok ağır öder, ona söyle” ifadelerini kullandı. Talisca'nın hareketini hakemin görmediğini söyleyen Volkan Demirel, “O hareketi görse direkt kırmızı kart, 10 kişi kalan bir Beşiktaş, sahadan galibiyetle ayrılan bir Fenerbahçe olabilirdi. Biz de şampiyonluğu düşünebilirdik” dedi. Pozisyon gereği Talisca'ya çarptığını söyleyen tecrübeli eldiven, “Kendisinden özür diledim ancak bana yine de el hareketi yaptı” şeklinde konuştu.
TALISCA OLAYININ TAKİPÇİSİ OLUNACAK
Fenerbahçe yönetimi, Talisca'nın, derbide Volkan Demirel'e yaptığı el hareketinin takipçisi olacak. Yönetim, TFF'nin bu konuda vereceği kararı bekliyor. Beşiktaş ile oynanan kupamaçında Van Persie'nin tribünlere yaptığı dil hareketi nedeniyle görüntüler üzerinden disiplin kuruluna sevk edildiğini hatırlatan Fenerli yöneticiler, Talisca'nın da sportmenliğe aykırı hareketten disiplin kuruluna sevk edilmesini bekliyor.