Adanaspor pas çalıştı

Adanaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor… Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapan Adanaspor, 1 saat 20 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle sonlandırdı. Adanaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını 11 Mayıs Perşembe günü akşam 17.00'de Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.