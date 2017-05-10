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ADANASPOR
13 Mayıs 2017 19:00
ADANASPOR
vs
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Adanaspor pas çalıştı

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
19:0910 Mayıs 2017
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Adanaspor pas çalıştı

Adanaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor… Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapan Adanaspor, 1 saat 20 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle sonlandırdı. Adanaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını 11 Mayıs Perşembe günü akşam 17.00'de Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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