Altını kapan Murat Akköse bir ilki yaşattı

Vücut geliştirme ve fitness Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı tam 16 kupa kazandı.

3-8 Mayıs’ta İspanya’nın Santa Susanna şehrinde gerçekleşen Vücut geliştirme ve fitness Avrupa Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı tam 16 kupa kazandı.

Uluslararası Vücut geliştirme federasyonu IFBB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı tüm sikletlerde dereceler çıkararak güzel bir başarıya imza attılar.

AVRUPA’NIN EN İYİ İKİNCİ TAKIMI

Tam 16 kupa kazanan Türk Takımı gençler olarak elde ettikleri kupalar ile Avrupa’nın en iyi ikinci takımı ödülününde sahibi oldu.

MURAT AKKÖSE ALTIN MADALYANIN SAHİBİ

Büyük erkekler atletik fizikte ise genc sporcu Murat Akköse bu kategorideki ilk altın madalyayı Türkiye’ye kazandıran isim oldu. Murat Akköse ilk kez geldiği Avrupa Şampiyonası’nda tüm favori sporcuları geride bırakıp altın madalyanın sahibi oldu.