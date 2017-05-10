Antalyaspor’da Eto’o ve Çalımbay’a büyük ilgi

Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcular, pas ve dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ve taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Antrenman öncesi ise Ünal Aysal Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci kırmızı-beyazlıların antrenmanını takip etti. Çalımbay ve Eto'o'ya büyük ilgi gösteren öğrenciler, özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Güney ekibi hazırlıklarını yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.