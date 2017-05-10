Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ANTALYASPOR
13 Mayıs 2017 19:00
FENERBAHÇE
vs
ANTALYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Antalyaspor’da Eto’o ve Çalımbay’a büyük ilgi

Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
18:0110 Mayıs 2017
0
Antalyaspor’da Eto’o ve Çalımbay’a büyük ilgi

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcular, pas ve dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ve taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Antrenman öncesi ise Ünal Aysal Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci kırmızı-beyazlıların antrenmanını takip etti. Çalımbay ve Eto'o'ya büyük ilgi gösteren öğrenciler, özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Güney ekibi hazırlıklarını yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Etiketler
Antalyaspor Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:02 | 10.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER