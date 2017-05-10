Bandırmaspor’un kritik maçı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, ligin bitimine iki hafta kala düşme hattındaki yerinden kurtularak lige devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Ligde bu hafta Mersin İdmanyurdu ile evinde oynayacak olan bordo-beyazlılarda kazanmaktan başka seçenek olmadığını belirten Bandırmaspor Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, “Ligin son iki haftasına girilirken düşme hattında bulunsak da bizler bu ligde kalacağımıza cani gönülden inanıyoruz. Sadece biz değil tüm futbolcularımız ve Teknik heyetimizin de buna inancı tamdır” dedi.

“TFF 1. Lig’de kalıcı olacağız”

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, ligde düşme hattında bulunan Bandırmaspor’un son iki maçını da kazanarak önümüzdeki yıl TFF 1. Lig’de top koşturmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Son haftalarda rakiplerimizin aldıkları sonuçlar ve bizim oynayacağımız maçlar için birçok spekülasyonlar ortaya atılıyor. Biz bunların hiç birine kulak asmıyoruz. Bu onu vermiş, o bunu almış, gibi dedikodular bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz. Bizler futbolcularımız ve teknik heyetimiz ile kenetlenerek son iki maçımızı kazanacağımıza cani gönülden inanıyor ve taraftarlarımızın da bizlerle aynı inanç içinde olduklarını biliyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyetimizdeki inanç bizleri daha da çok kamçılıyor. Taraftarlarımız bunu iyi bilsinler ki, bu inanç içindeki bu takım küme düşmeyecektir. Mersin maçında taraftarlarımıza eskisinden de çok iş düşüyor. Onların bizi bu maçta destekleyeceklerinden adımız gibi eminiz ama bu öyle bir maç ki, onlardan 90 dakikanın sonuna kadar destek ve sabır istiyoruz. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ligde düşme hattının üstünde bir Bandırmaspor olacağını hep beraber göreceğiz. Ardından yine aynı inanç ve azimle Samsunspor maçını da kazanarak TFF 1. Lig’de kalıcı olacağız” dedi.