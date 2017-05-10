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15 Mayıs 2017 20:00
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Beşiktaş antrenmanında iki yıldız arasında gerginlik!

Beşiktaş'ın basına açık antrenmanında Caner Erkin ile Ersan Adem Gülüm arasında gerginlik yaşandı. Gerilim kavgaya dönüşmeden tansiyon düştü.
13:1910 Mayıs 2017
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Beşiktaş antrenmanında iki yıldız arasında gerginlik!

Spor Toto Süper Lig’in son 4 haftasında Başakşehir’in 2 puan önünde giren Beşiktaş’ın antrenmanında gerginlik yaşandı. Uzun süredir siyah-beyazlı formayı giymeyen Caner Erkin ile Ersan Adem Gülüm bir pozisyon sonrasında tartıştı.

Gerilime neden olay çift kale maç esnasında yaşandı. Ersan, bir pozisyonda Caner Erkin’e sert müdahalede bulundu. Bunun üzerine Caner çok sinirlendi. Yıldız oyuncu yaşadığı acının etkisiyle tepki gösterdi. Ersan’ın üzerine yürümeye çalışan Caner, diğer takım arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Caner Erkin’in tepkisine Ersan Adem Gülüm kayıtsız kaldı. Teknik ekip ise iki oyuncu arasında yaşanan olaya müdahale etmeden izlemeyi tercih etti.

Antrenmanın kalan bölümünde ise herhangi bir problem yaşanmadı.

10 Mayıs 2017 Beşiktaş idmanında gerginlik! Caner Erkin... Beşiktaş'ın idmanında Caner Erkin ile Ersan Gülüm arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Ersan Adem Gülüm spor toto süper lig
Son güncelleme: 13:45 | 10.05.2017
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