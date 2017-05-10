Beşiktaş’ta Volkan Demirel isyanı

Talisca'nın disipline sevk edilip Volkan Demirel'in es geçilmesini adaletsizlik olarak yorumlayan Beşiktaş yönetimi savunma hazırladı.

Derbideki gerilim nedeniyle Talisca, PFDK'ya sevk edilirken Volkan Demirel'in sevkine gerek duyulmadı. Bu kararı büyük adaletsizlik' olarak gören yönetim, jet hızıyla savunma hazırladı.

Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi kızışmışken Talisca sıkıntısıyla karşı karşıya. F.Bahçe derbisinde kaleci Volkan Demirel ile gerilim yaşayan Brezilyalı yıldız, ‘sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hücum yollarında çok büyük öneme sahip genç oyuncunun 2 ila 5 maç arası ceza alması gündemde.

Yönetim ise vakit kaybetmeden bu ceza tehlikesine karşı harekete geçti. Kulübün hukuçuları, konuyla ilgili tüm görüntülerin de eklendiği çok kapsamlı bir savunma dosyası hazırladı.

Beşiktaş cephesinde, maç raporlarında yer almayan olayları tahrikleriyle başlatan kişi olarak görülen Volkan'ın, TFF Hukuk Müşavirliği'nce sevkine gerek duyulmaması da çok büyük haksızlık olarak değerlendirildi.