Beşiktaş’tan şampiyonluk yemini!

Kaptanlar Tolga ve Oğuzhan ile Adriano, takım arkadaşlarına seslendi: Biz bir aileyiz. Kimse moralini bozmasın. Önümüzde 4 maç var. Hepsini kazanıp ipi göğüsleyeceğiz.

Siyah-beyazlılarda son iki haftada yaşanan beş puanlık kayıp ve özellikle Fenerbahçe beraberliğinin verdiği moral bozukluğu sonrası motivasyon çalışmaları başladı. Kaptanlar Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup ile Adriano, takım arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tolga ve Ozzie, “Biz bir aileyiz. Aile olarak bu günlere geldik, birlikte başardık. Moral bozmaya gerek yok. Şampiyon yine biz olacağız. 4 maçımızı da kazanıp yine ipi biz göğüsleyeceğiz” diye konuştu.

KİMSEYE BIRAKMAYIZ

Yabancılar adına söz alan Adriano ise “Strese gerek yok” mesajı verdi. Brezilyalı, “Büyük oyuncular böyle zamanlarda belli olur. Her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Şampiyonluk bizim işimiz. Buraya kadar getirdiğimiz şampiyonluğu kimseye bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN GAZ

Ryan Babel, Demba Ba, Gökhan Gönül ve Quaresma başta olmak üzere futbolcular sosyal medya hesaplarından şampiyonluk mesajları verdi. Babel, “Kaldırın kafanızı”, Quaresma, “Kupayı yine alacağız”, Tolgay, “Şampiyonluk inancımız artık daha fazla”, Gökhan, “Son 4 finali kazanacağız” ve Ba ise “Şampiyonluğu hak ediyorsunuz” yazdı.