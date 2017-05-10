Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
15 Mayıs 2017 20:00
BURSASPOR
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’tan şampiyonluk yemini!

Kaptanlar Tolga ve Oğuzhan ile Adriano, takım arkadaşlarına seslendi: Biz bir aileyiz. Kimse moralini bozmasın. Önümüzde 4 maç var. Hepsini kazanıp ipi göğüsleyeceğiz.
11:1210 Mayıs 2017
0
Beşiktaş’tan şampiyonluk yemini!

Siyah-beyazlılarda son iki haftada yaşanan beş puanlık kayıp ve özellikle Fenerbahçe beraberliğinin verdiği moral bozukluğu sonrası motivasyon çalışmaları başladı. Kaptanlar Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup ile Adriano, takım arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tolga ve Ozzie, “Biz bir aileyiz. Aile olarak bu günlere geldik, birlikte başardık. Moral bozmaya gerek yok. Şampiyon yine biz olacağız. 4 maçımızı da kazanıp yine ipi biz göğüsleyeceğiz” diye konuştu.

KİMSEYE BIRAKMAYIZ

Yabancılar adına söz alan Adriano ise “Strese gerek yok” mesajı verdi. Brezilyalı, “Büyük oyuncular böyle zamanlarda belli olur. Her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz. Şampiyonluk bizim işimiz. Buraya kadar getirdiğimiz şampiyonluğu kimseye bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN GAZ

Ryan Babel, Demba Ba, Gökhan Gönül ve Quaresma başta olmak üzere futbolcular sosyal medya hesaplarından şampiyonluk mesajları verdi. Babel, “Kaldırın kafanızı”, Quaresma, “Kupayı yine alacağız”, Tolgay, “Şampiyonluk inancımız artık daha fazla”, Gökhan, “Son 4 finali kazanacağız” ve Ba ise “Şampiyonluğu hak ediyorsunuz” yazdı.

Etiketler
aboubakar beşiktaş süper lig
Son güncelleme: 11:13 | 10.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER