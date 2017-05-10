Bucaspor’da Mehmet Aurelio sesleri

Yeni yönetim ile atılım yapmaya hazırlanan Bucaspor, teknik direktörlüğe Mehmet Aurelio'yu getirmek istiyor.

İzmir’in 2’nci Lig’deki temsilcilerinden Bucaspor’da bu sezon takımı ligde tutmayı başaran Teknik Direktör Fatih Uygun’la yolları ayırmaya hazırlanan yönetimin, Mehmet Aurelio’yu gündemine aldığı ifade edildi. Gelecek sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen yönetimin Aurelio’yu İzmir’e davet ettiği ve hafta sonu ilk görüşmelerin yapılacağı öğrenildi. Aurelio isminin ön palna çıktığı Bucaspor’da Tarık Daşgün’ün de alternatifler arasında yer aldığı bildirildi.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giyen Marco Aurelio, 2006’da Türk vatandaşlığına geçerek Mehmet ismini aldı. A Milli Takım’da da oynayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezonun son 7 haftasında Göztepe’nin teknik direktörlüğünü yaptı. Aurelio, Sakaryaspor ve Kasımpaşa’da da antrenör olarak görev aldı. Öte yandan iç transferde daha önce anlaşma sağlanamayan Emre Özkan’la yapılan ikinci görüşmeden de sonuç alınamadı.