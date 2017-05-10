Bursaspor’da Batalla antrenmana katılmadı

Bursaspor, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde yapılan antrenmana sakatlığı devam Batalla katılmazken, Faty ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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