Cenk Tosun formasını kaybetti!

Ligde çıktığı son 8 maçta sadece 1 gol atabilen Cenk Tosun, derbi performansı sonrasında geri plana düştü. Teknik ekibin, Bursa maçında Aboubakar’ı sahaya süreceği, bu ismin alternatifini ise idmanlardaki hırslı görüntüsü sebebiyle Demba Ba olarak belirlediği öğrenildi.

Sezona muhteşem bir başlangıç yaparak uzun süre gol krallığı yarışında zirvede bulunan Cenk Tosun, son haftalardaki performansıyla beklenenin altında kalmıştı.

Beşiktaş formasıyla görev yaptığı son 8 mücadelede sadece 1 gol atabilen 25 yaşındaki futbolcu, Vodafone Arena'da sonradan dahil olduğu Fenerbahçe maçındaki performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'i üzdü. Fenerbahçe'nin son dakikada bulduğu golün ortasını ceza alanına gönderen Fenerbahçeli Kjaer'i engelleme şansı varken bunun yerine orta sahaya yakın bölgede beklemeyi seçen 25 yaşındaki futbolcu, bu hareketiyle hem takım arkadaşlarını hem de hocasını kızdırdı.

BAŞAKŞEHİR’E ŞIK GOL ATMIŞTI

Cenk'in yaşadığı performans düşüklüğüne ek olarak takıma ara transfer döneminde kazandırılan Demba Ba'nın takım çalışmalarındaki hırslı görüntüsü sonrasında teknik direktör Şenol Güneş, listede birinci forvet olarak yazdığı Aboubakar'ın alternatifini Ba olarak belirledi. Tecrübeli teknik adamın, pazartesi günkü Bursaspor maçında Aboubakar'ı sahaya süreceği, karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun gidişatına göre Demba Ba'yı maça dahil etmeyi planladığı bildirildi. Senegalli futbolcu, 707 gün sonra formasına döndüğü maçta Başakşehir filelerini havalandırmıştı.