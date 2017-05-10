Cikalleshi’ye Okan Buruk’tan geçer not

Akhisar Belediyespor'un ara transferde Medipol Başakşehir'den kiraladığı Sokal Cikalleshi, son haftalarda yükselen formu ile takımın vazgeçilmezlerinden oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk, yöneticilerle görüşerek Arnavut futbolcunun takımda kalması için çaba göstermelerini istedi. Medipol Başakşehir’in devre arasında Adebayor’a kadroda yer açabilmek için 6 aylığına Akhisar’a kiralık verdiği 27 yaşındaki futbolcunun da yeşil siyahlı ekipte kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

İlk yarıda Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig’de sadece 2 maça çıkıp 65 dakika sahada kalan Cikalleshi, Akhisar Belediyespor’a geldikten sonra iyi bir form grafiği yakaladı. Özellikle Okan Buruk’un teknik direktörlük görevine gelmesiyle Cikalleshi, yeşil siyahlı ekipte 7’si ilk 11’de olmak üzere 10 maçta forma giydi, 5 gol atıp 3 asist yaptı. Son Gaziantepspor karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandıran tecrübeli futbolcunun bir şutu da rakip oyuncuya çarparak ağlarla buluştu.